Çekya Başkanı'ndan hadsiz şaka! Bunu ilk kez yapmıyor

İlk tepkiyi verenlerden biri Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) oldu ve Zeman'dan bu çirkin şaka için özür dilemesi istendi.

2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda planlı şekilde vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı tüm dünyada yankı bularak sert tepki ve yaptırımlara neden olmuş ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başını derde sokmuştu.

Zeman'ın gazetecilere yaptığı ilk tatsız şaka değil bu. Zeman Ekim 2017'deki bir basın toplantısında muhabirleri sahte bir Kalaşnikof ile karşılamış Mayıs 2017'de de gülerek "Gazeteciler yok edilmeli çünkü onlardan çok var" demişti.

ÇEKYA HER GEÇEN GÜN DAHA SORUNLU BİR ÜLKE HALİNE GELİYOR

Çekya Avrupa Birliği içerisinde de giderek endişe kaynağı olmaya başlayan bir ülke ve Brüksel'de Macaristan'ın yolundan gittiği konuşuluyor. Ülkede medya özgürlüğü giderek daralıyor.

RSF'nin 2018 basın özgürlüğü listesine göre Çekya 180 ülke içerisinde 34. sırada yer alıyor. Ülke geçtiğimiz bir yıl içerisinde 11 basamak birden düşerek dikkatleri üzerine çekmişti.

