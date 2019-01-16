Çekya Büyükelçisi Kafka, TBMM'de

Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çekya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka ile görüştü.

Görüşmede Çivitcioğlu, Çekya Cumhuriyeti'nin NATO'da Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğunu, AB bünyesinde de çeşitli platformlarda iş birliği yapılan mühim bir ortak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çekya'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını ifade eden Çivitcioğlu, "Dostluk grubumuzun Çekya kanadının oluşması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini bekliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında verdiğiniz destekten ötürü Türkiye adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Darbe girişimi sırasında Meclis binamızda hasar gören Çekya imalatı kristal avizelerin replikalarının hediye edilmesinden de ayrıca memnuniyet duyduk." dedi.

Çivitcioğlu, darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün yalnız Türkiye için değil, faaliyette bulunduğu tüm ülkeler için bir tehdit olduğunu söyledi.