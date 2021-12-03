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Çekya'da Başbakan Andrej Babis’e suikast girişimi! Mektubu kullandı

03.12.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya Başbakanı Andrej Babis, geçtiğimiz hafta Başbakanlık ofisi önüne gelen bir kişinin kendisine saldırmak istediğini açıkladı. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada 33 yaşındaki bir kişinin elindeki mektubu başbakana teslim etmek istediğini söylediği, bu talebinin reddedildiği ve ardından şahsın saldırgan tavırlar sergilemeye başlamasıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Şahsın üzerinden tabanca ve bıçaktan oluşan birçok suç aleti çıktığı aktarıldı.

Çekya'da Başbakan Andrej Babis’e suikast girişimi! Mektubu kullandı

Çekya Başbakanı Andrej Babis, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, geçtiğimiz hafta silahlı bir kişinin kendisine suikast girişiminde bulunmak için Başbakanlık ofisine geldiğini ve şahsın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"ELİMDE GÖRDÜKLERİNİZ ŞAHSIN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR"

Suikast girişiminde bulunan şahsın üzerinden çıkan tabanca, bıçak ve kelepçe gibi birçok suç aletinin fotoğraflarını da paylaşan Babis, “Geçtiğimiz hafta Başbakanlık ofisi önüne gelen bir kişi bana saldırmak istedi. Güvenlik güçlerine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten iyi bir iş çıkarttılar. Elimde gördükleriniz şahsın üzerinden çıkanlar. Koronavirüs önlemleri nedeniyle her gün yeni tehditler alıyorum ve elbette bunları sizlerle paylaşmıyorum” dedi.

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"MEKTUBU BAŞBAKANA TESLİM ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Prag Polis Sözcüsü Jan Rybansky ise olayın 24 Kasım günü öğle saatlerinde gerçekleştiğini söyleyerek, “33 yaşındaki bir adam Başbakanlık ofisine gelip, elindeki mektubu başbakana teslim etmek istediğini söyledi. Mektubu başbakana kendisinin veremeyeceği ve evrak teslim bölümüne bırakması gerektiği söylendi. Bu açıklamanın ardından saldırgan tavırlar sergilemeye başlayan şahıs, orada bulunan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden tabanca ve bıçaktan oluşan birçok suç aleti çıktı” dedi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Babis’e suikast girişiminde bulunan şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Saldırgan, ifadesinde verdiği çelişkili açıklamalar sonrasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının incelenmesi için Bohnice’deki akıl hastanesine götürüldü. Hala hastanede bulunan saldırgan, akıl sağlığının yerinde olduğu anlaşılırsa mahkemeye çıkarılacak. Saldırganın devlet yetkilisine karşı ayaklanma ve şiddet kullanma suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

BU İLK DEĞİL

Babis’in daha önce de çeşitli tehditlerle karşı karşıya kaldığını biliniyor. Başbakan Babis, şubat ayının sonunda kendisini ve ailesini vurmak isteyen bir adam olduğunu iddia etmiş ve evi polis tarafından koruma altına alınmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Babis’i tehdit eden kişi, İspanya’da tutuklanarak Çekya’ya getirilmişti. Tehdit ve şantaj yapmakla suçlanan şahıs, 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. (İHA)

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