Çekya’da bir hayvanat bahçesine yaklaşık 7.4 milyon TL miras kaldı

Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan hayvanat bahçesine büyük bir miras kaldı. Hayvanat Bahçesi Müdürü Miroslav Bobek yaptığı açıklamada, “Prag 10 bölge mahkemesinden aldığımız mektup ile Bayan J.R. tarafından hayvanat bahçemize 16 milyon 769 bin 398 çek kronu (yaklaşık 7.4 milyon TL) miras bırakıldığını öğrendik. Bu bizim için çok büyük bir bağış. Söz konusu bağışı çok dikkatli harcamalıyız, bunun için şimdiden öneriler almaya başladık bile” dedi.

"BİZİ ŞAŞIRTMADI"

Mirası bırakan J.R.’nin yakın arkadaşları ise geçtiğimiz günlerde vefat eden kadının sağlık sorunları olduğunu ve bu sorunları unutmak için her gün hayvanat bahçesine giderek hayvanları izlediğini, onlarla dertleştiğini söyledi. J.R.’nin arkadaşları, “Böyle bir miras bırakması bizi şaşırtmadı” diye konuştu.

İçinde 675 türden 7 bine yakın hayvanı barındıran Prag Hayvanat Bahçesi, dünyanın en iyi 5. hayvanat bahçesi konumunda. Yaklaşık 58 hektarlık bir alana yayılan hayvanat bahçesi, nesli tükenmekte olan 563 hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. (İHA)



