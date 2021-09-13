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  4. Çekya’da bir köpek, yemek ararken mutfağı ateşe verdi

Çekya’da bir köpek, yemek ararken mutfağı ateşe verdi

13.09.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’nın Sokolov kentinde bir evin mutfağında yemek arayan bir köpek, ocağı yakması üzerine mutfakta yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ise köpeklere zarar gelmeden yangını söndürmeyi başardı.

Çekya’nın Karlovy Vary bölgesindeki Sokolov kentinde yer alan bir evde geçtiğimiz çarşamba günü bir köpek, sahipleri evde yokken yemek aradığı sırada evde yangın çıkardı. Evde yer alan bir kameraya yansıyan olaya ait görüntülerde köpek, mutfakta yer alan ocağın üzerinde yemek aradığı sırada ocağı yaktı. O anlarda ocağın çevresinde bulunan plastik kapların alev alması sonucu ise mutfakta yangın çıktı. Mutfakta dumanların yükselmesinin ardından komşuların olayı itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeklere zarar gelmeden yangını söndürmeyi başardı.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE YANGININ SEBEBİNİ ANLADIK"

Karlovy Vary İtfaiyesi Sözcüsü Martin Kasal yaptığı açıklamada, "Geldiğimizde sadece mutfak bölgesinde yayılan yangını kısa sürede söndürdük. Yangının sebebini araştırmaya başladığımızda ise evde kayıt halindeki kamerayı bulduk ve görüntüleri izleyince yangının sebebini anladık. Köpeklerin evde yalnız bırakılması durumunda oluşabilecek sorunlar nedeniyle sıkı önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa Evcil Hayvan Gıda Endüstrisi (FEDIAF) tarafından hazırlanan bir raporda ise, Çekya’daki evlerin neredeyse yüzde 41'i 2020'de en az bir köpeğe ev sahipliği yaptığı ve bu rakamın Avrupa Birliği'ndeki (AB) en yüksek 3. Rakam olduğu kaydedildi. Raporda yer alan listede ise en üst sırayı, yüzde 42 ile Romanya ve Polonya paylaştı. Tüm AB genelinde evlerin yüzde 25'i en az bir köpeğe sahipken, AB üye ülkeleri içinde en yüksek köpek nüfusunun ise 10,7 milyon ile Almanya’da bulunduğu belirtildi.

(İHA)

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