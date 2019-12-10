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Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Çekya'da bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Çekya'nın Ostrava kentindeki bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çek polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastanenin boşaltıldığını, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Ceska TV'ye verdiği demeçte, "Bölgesel polis müdahale birimi olaya hızla müdahale etti. Maalesef saldırı birkaç can aldı. Müdahale hala devam ediyor. Daha fazla yorum yapmayacağım. Polis durumu çözmek için elinden geleni yapıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çekya saldırı hastane

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