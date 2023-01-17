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Çekya'da korkunç olay! Raydaki adama tren çarptı, platformda savruldu

17.01.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya'da bir adam ölümle burun buruna geldi. İstasyonda izmaritleri toplamak için raylara inen bir adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam platforma savruldu. Güney Moravya Bölgesi Polis Sözcüsü David Chaloupka “Treni muhtemelen fark etmeyen adam, izmaritleri toplamaya devam ediyordu. Neyse ki şanslı ve hayatta" dedi.

Çekya’nın Brno şehrindeki bir istasyonda raylardaki izmaritleri toplayan adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle platformda savrulan adam hastaneye kaldırıldı. Adam şans eseri hayatta kalırken Güney Moravya Bölgesi Polis Sözcüsü David Chaloupka yaptığı açıklamada “Kaza sonrası duran tren personelinin çağırdığı sağlık personeli, adamın ilk muayenesini gerçekleştirdi. Neyse ki şanslı ve hayatta" dedi.

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İZMARİT TOPLAYAN ADAMA TREN ÇARPTI

Çekya’nın Brno şehrindeki Kurimi tren istasyonunda izmaritleri toplamak için raylara inen 32 yaşındaki bir adama tren çaptı. Trenin geldiğini fark edemeyen adam, çarpmanın etkisiyle raylardan platforma savruldu. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan adam şans eseri hayatta kaldı. Yapılan kontrollerde adamın alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığı belirlendi.

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"NEYSE Kİ HAYATTA VE ŞANSLI"

Güney Moravya Bölgesi Polis Sözcüsü David Chaloupka yaptığı açıklamada, “Treni muhtemelen fark etmeyen adam, izmaritleri toplamaya devam ediyordu. Çarpmanın etkisiyle perona fırladı. Kaza sonrası duran tren personelinin çağırdığı sağlık personeli, adamın ilk muayenesini gerçekleştirdi. Neyse ki şanslı ve hayatta” ifadelerini kullandı.

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Çekya polisi raylara girmeye yönelik benzer girişimlere karşı halkı uyarırken, geçtiğimiz yıl sadece Güney Moravya'da dikkatsizlikleri nedeniyle 8 kişiye tren çarptığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Çekya tren

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