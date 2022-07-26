HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çekya'da suçlulardan alınan Ferrari polis aracı oldu

Çekya'da suçlulardan alınan Ferrari polis aracı oldu

26.07.2022 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’da emniyet güçleri tarafından suçlulardan alınan bir Ferrari marka araç, polisin hizmetine verildi. Çekya Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile polis aracına dönüştürülerek güvenlik güçlerinin filosuna eklenen Ferrari'yi tanıttı.

Çekya'da suçlulardan alınan Ferrari polis aracı oldu

Çekya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, daha önce suçlulara hizmet eden spor arabanın artık suçla mücadelede emniyet güçlerine katkı sağlayacağı belirtildi.

"FERRARI İLE OTOMOBİL HIRSIZLARI YAKALANACAK"

Yaklaşık 12 bin Euro masraf yapılarak polis aracı donanımı ve görünümüne kavuşturulan Ferrari’nin özellikle yasa dışı yarışları engellemek ve otomobil hırsızlarını yakalamak amacıyla kullanılacağı kaydedildi.

FYgqEoTXwAARhOs

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Tomas Kubık, emniyet güçlerinin geçen yıl piyasa değeri yüksek 900’e yakın otomobile el koyduğunu belirterek, bu araçların büyük bir kısmının satılarak elde edilen gelirin devlet hazinesine aktarıldığını kaydetti.

Kubık, el konulan araçların bir kısmının ise suçluların kamuya verdikleri zararların tazmininde kullanıldığını, belirli bir oranının da Ferrari'de olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine verildiğini ifade etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Film gerçek oldu! 33 yıl sonra suçundan aklandıFilm gerçek oldu! 33 yıl sonra suçundan aklandı
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

F.Bahçe'ye talih kuşu! Eski hocasının yanına gidiyor

F.Bahçe'ye talih kuşu! Eski hocasının yanına gidiyor

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İlginizi Çekebilir

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.