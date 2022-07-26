Çekya'da suçlulardan alınan Ferrari polis aracı oldu

Çekya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, daha önce suçlulara hizmet eden spor arabanın artık suçla mücadelede emniyet güçlerine katkı sağlayacağı belirtildi.

"FERRARI İLE OTOMOBİL HIRSIZLARI YAKALANACAK"

Yaklaşık 12 bin Euro masraf yapılarak polis aracı donanımı ve görünümüne kavuşturulan Ferrari’nin özellikle yasa dışı yarışları engellemek ve otomobil hırsızlarını yakalamak amacıyla kullanılacağı kaydedildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Tomas Kubık, emniyet güçlerinin geçen yıl piyasa değeri yüksek 900’e yakın otomobile el koyduğunu belirterek, bu araçların büyük bir kısmının satılarak elde edilen gelirin devlet hazinesine aktarıldığını kaydetti.

Dříve sloužilo zločincům, teď bude pomáhat a chránit. Ode dneška můžete na silnicích spatřit policejní Ferrari. Jde o majetek pocházející z trestné činnosti a policisté jej budou využívat ke speciálním účelům. Více v TZ ???? https://t.co/wTt0FkJrKR pic.twitter.com/KEzMgqqOlq — Policie ČR (@PolicieCZ) July 25, 2022

Kubık, el konulan araçların bir kısmının ise suçluların kamuya verdikleri zararların tazmininde kullanıldığını, belirli bir oranının da Ferrari'de olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine verildiğini ifade etti. (AA)

