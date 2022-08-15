Çekya'da uçuş yapan tarihi savaş uçağı evin üzerine düştü!

Çekya’nın Cheb şehrinde düzenlenen “Air Day” havacılık gününde uçuş yapan tarihi savaş uçağı, dün yerel saatle 15.30’da irtifa kaybederek Cheb Havaalanı yakınlarında bulunan Podhrad kasabasındaki bir evin üzerine düştü.

"UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖREN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇSİN"

Karlovy Vary Bölgesi Tıbbi Kurtarma Servisi Sözcüsü Radek Hes yaptığı açıklamada, “Pilot olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir kişi de hafif yaralandı. Tedavisini olay yerinde tamamladık. Şuan başka bir yaralanma yok” dedi.

Polis Sözcüsü Katerina Peskova ise, “Olay yerinde bir helikopter ve bir dron ile çalışıyoruz. Kazayı araştırmak için Hava Kazalarını Araştırma Ofisi ile işbirliği yapacağız. Evin çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Kamuoyundan işbirliği ve yardım istiyoruz. Uçağın düştüğünü gören veya kamera görüntüleri olan lütfen bizimle iletişime geçsin” ifadelerini kullandı. (İHA)



