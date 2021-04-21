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Çekya’dan Rusya’ya ültimatom: Daha fazla diplomatı sınır dışı ederiz

21.04.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya, Rusya’nın sınır dışı ettiği 20 Çek diplomatın yarın öğlene kadar Rusya’ya dönmelerine izin verilmezse daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

Çekya’dan Rusya’ya ültimatom: Daha fazla diplomatı sınır dışı ederiz

Rusya ile diplomatik kriz yaşayan Çekya, Rusya’ya ültimatom verdi. Çekya Dışişleri Bakanlığı koltuğunu bugün devralan Jakub Kulhanek, Rusya’nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmeyevsky ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Kulhanek görüşmede, Rus Büyükelçi’ye Rusya’nın sınır dışı ettiği 20 Çek diplomatın yarın öğlen saat 12.00’ye kadar Moskova’ya dönmelerine izin verilmemesi durumunda daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirdi.

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Moskova’daki Çekya diplomatik temsilciliğinde Çek Büyükelçi ile birlikte toplam 5 Çek diplomat bulunurken, Çekya’nın da Prag’da görev yapan Rus diplomat sayısını buna eşitlemeyi planladığı öğrenildi.

DİPLOMATİK KRİZ TİCARİ İLİŞKİLERE DE YANSIDI

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Çekya’nın bu adımı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı etmişti. İki ülke arasındaki gerilim ticari ilişkilere de yansımıştı. Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Rusya nükleer enerji şirketi Rosatom’un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını açıklarken, Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek de Rusya’dan almayı planladıkları Sputnik V korona virüs aşısından vazgeçtiklerini bildirmişti. (İHA)


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