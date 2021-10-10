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Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman hastaneye kaldırıldı

10.10.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Prag’daki Askeri Hastane’ye (UVN) kaldırıldı. Zeman'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman hastaneye kaldırıldı

Dün parlamento seçimlerinin yapıldığı Çekya'nın Devlet Başkanı Milos Zeman, bugün Lany’deki konutunda Başbakan Andrej Babis ile kısa süren görüşmesinin ardından ambulansa Prag’daki Askeri Hastane’ye kaldırıldı. Zeman’ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Prag Merkez Askeri Hastane sözcüsü Jitka Zinke, Zeman’ın hastaneye kaldırıldığını doğrularken, sağlık durumu hakkında bilgi vermedi.

EYLÜL AYINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman geçtiğimiz ay, rahatsızlanarak geldiği Askeri Hastane’de yaklaşık bir hafta tedavi olduktan sonra tekrar görevinin başına dönmüştü. Zeman’ın aşırı alkol tüketimine bağlı olarak başta karaciğer rahatsızlıkları ile diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.

Kaynak: İHA

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