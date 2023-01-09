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Çekya’nın eski Başbakanı Babis, yolsuzluk davasında beraat etti

09.01.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’nın eski Başbakanı Andrej Babis, yolsuzlukla yargılandığı davada mahkeme tarafından suçsuz bulunarak beraat etti.

Çekya’nın eski Başbakanı Babis, yolsuzluk davasında beraat etti

Çekya’nın eski Başbakanı Andrej Babis’in yargılandığı yolsuzluk davasında mahkeme kararını verdi. Babis, başkent Prag’da görülen davada, Avrupa Birliği (AB) fonlarından kendi şirketi için 2 milyon euro kullandığına yönelik suçlamalardan aklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Dava dosyasında yaklaşık 15 yıl önce Babis’in kurucusu olduğu holdinge ait şirketlerden birini çocuklarına ve partnerine devrettikten sonra AB’den 2 milyon euro yardım fonu aldığı ve bu şirketi tekrar holding bünyesine geçirdiği belirtilmişti. Savcılık, hileli devir işlemi yapmakla suçlanan Babis’in 1 yıl hapis cezası ve yaklaşık 415 bin euro para cezası almasını talep etmişti. Babis ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

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"MAHKEMENİN SÖYLEDİĞİMİ DOĞRULAMASINA ÇOK SEVİNDİM"

Bugün karar duruşması görülen davada mahkeme, iddianamede bahsi geçen faaliyetin suç olmadığına hükmetti. Savcının, temyize gidip gitmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Mahkemenin kararını sevinçle karşılayan Babis, yayımladığı açıklamada, "Bağımsız yargımız olduğuna ve mahkemenin başından beri söylediğimi doğrulamasına çok sevindim" ifadelerine yer verdi.

SEÇİMLERDE ADAYLAR ARASINDA

Öte yandan Andrej Babis, 13-14 Ocak’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylar arasında yer alıyor. Seçimlerde herhangi bir adayın yeterli çoğunluğu alamaması durumunda ikinci tur 27-28 Ocak’ta yapılacak. (İHA)

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