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Çekya: Saldırgan hastanenin bekleme odasında 6 kişiyi öldürüp, intihar etti

10.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

Çekya'nın ( eski Çek Cumhuriyeti) Ostrava kentinde, bir silahlı saldırganın bir hastanenin bekleme odasındaki altı kişiyi öldürdükten sonra kendi kafasına ateş ederek intihar ettiği belirtildi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Çekya: Saldırgan hastanenin bekleme odasında 6 kişiyi öldürüp, intihar etti

Çekya'nın (eski Çek Cumhuriyeti) Ostrava kentinde, bir silahlı saldırganın bir hastanenin bekleme odasındaki altı kişiyi öldürdükten sonra kendi kafasına ateş ederek intihar ettiği bildirildi.

Polisler, saldırganın cesedini yakındaki bir araçta buldu.

Yetkililer, yerel saatle sabah 07:19'da olay yerine çağrıldıklarını belirtti.

Saldırının yaşandığı klinik ve hastanenin bir kısmı hemen kapatıldı.

Hastanenin içinde kalan bir doktor, personelin koridorda acil durumun sona ermesini beklediklerini anlattı.

Hastalar ve hastane çalışanları tahliye edildi.

Polis daha önce saldırganın bulunması için halktan yardım istemiş ama yaklaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

Polis, zanlının gri bir araç kullandığını, adının belirlendiğini ve üzerine kayıtlı araç plakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Zanlının ölü bulunmasından önce polis, okullar, alışveriş merkezleri ve hastanelerde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Polis, ilk önce "aranan biri" diyerek yayınladığı fotoğrafın, zanlıya ait oluğunu kabul etti.

Polisin saldırgan olduğunu söylediği zanlıya ait görüntüler.

Başbakan Andrej Babis, altı kişinin öldürüldüğünü doğruladı ve kurbanların hastanenin bekleme odasında yakın mesafeden vurulduklarını anlattı.

Babis "Dört ölü ve daha sonra maalesef hayatını kaybeden iki yaralı vardı." dedi. Polis daha sonra iki kişinin daha yaralandığını açıkladı.

Ostrava'daki hastane, Prag'ın 300 kilometre doğusunda.

Moravya-Silezya Bölgesi'nin Valisi Ibo Vonda, saldırının "büyük bir trajedi" olduğunu söyledi.

Zanlının saldırıdaki amacının ne olduğu henüz bilinmiyor.

MapÇekya'da silahlı saldırılar nadiren görülüyor, ancak avcılığın gözde olması nedeniyle, silah sahibi olanların oranı Avrupa ortalamasının üzerinde.

2015'te, ülkenin doğusundaki Uhersky Brod'da bir saldırgan, bir restoranda sekiz kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti.

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