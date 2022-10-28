HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çekya’da bakanlık binasına Putin’in ceset torbasında fotoğrafı asıldı

Çekya’da bakanlık binasına Putin’in ceset torbasında fotoğrafı asıldı

28.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya İçişleri Bakanlığı, Bağımsızlık Günü nedeniyle bakanlık binasına büyük boylarda astığı Çekya ve Ukrayna bayraklarının ortasına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ceset torbasında gösteren bir resmini koydu.Çekya’da Bağımsızlık Günü nedeniyle Çekya İçişleri Bakanlığı’nın Başkent Prag’daki Letna semtinde bulunan Bakanlık binasının dış cephesine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ceset torbasında gösteren bir resim asıldı.

Çekya İçişleri Bakanlığı, Bağımsızlık Günü nedeniyle bakanlık binasına büyük boylarda astığı Çekya ve Ukrayna bayraklarının ortasına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ceset torbasında gösteren bir resmini koydu.

Çekya’da Bağımsızlık Günü nedeniyle Çekya İçişleri Bakanlığı’nın Başkent Prag’daki Letna semtinde bulunan Bakanlık binasının dış cephesine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ceset torbasında gösteren bir resim asıldı.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tıpkı 1918’de Çekoslovakya’nın kurucuları gibi, bu zor dönemde bile cesaret ve direnç göstermeye devam etmemizi istiyorum. Saldırgan karşısında Çek bayrağı altında ülkemizi savunacağımızı ve ülkemiz için gururla savaşacağımızı tekrar tekrar göstereceğiz. Arkadaşımızın kim olduğunu biliyoruz. Onlar bizim özgürlüğümüz için de kan döküyorlar. Ayrıca düşmanımızın kim olduğunu da biliyoruz ve bayrağımızı çalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Bakanlık binasına konulan bayrakların üretiminin 50 bin korunaya (yaklaşık 2 bin euro) mal olduğu ve bayrakların bir hafta boyunca asılı kalacağı bildirildi.

Çekya, Rusya’nın işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna’nın önde gelen destekçileri arasında yer alıyor. Savunma Bakanı Jana Cernochova, Çekya’dan Ukrayna’ya gönderilen askeri teçhizatın 47 milyar korunaya (1.93 milyar euro ) ulaştığını açıklarken, İçişleri Bakanlığı ise Rusya saldırılarından kaçıp Çekya’ya gelen sığınmacılara bugüne kadar 450 bin 90 geçici vize verildiğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier kötü haberi verdi! 'Birbirimizi bağlayan her şeyi güçlendirin'Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier kötü haberi verdi! 'Birbirimizi bağlayan her şeyi güçlendirin'
Putin'den dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması: Güçlü ve sağlam bir liderPutin'den dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması: Güçlü ve sağlam bir lider
Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...
Anahtar Kelimeler:
Çekya putin

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'

Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'

İlginizi Çekebilir

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.