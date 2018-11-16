HABER

Çekya'da başbakana istifa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 19:11 | Son Güncelleme

Senato, Çekya Başbakanı Andrej Babiş'in yolsuzluk suçlamaları nedeniyle devam eden adli süreç sonuçlanmadan görevini sürdürmesinin kabul edilmez olduğunu açıkladı

PRAG (AA) - İki meclisli Çekya'da Senato, "Başbakan Andrej Babiş'in yolsuzluk suçlamaları nedeniyle devam eden adli süreç tamamlanmadan görevini sürdürmesinin kabul edilemeyeceği" yönünde görüş bildirdi.

Sınırlı yetkilere sahip "Yüksek Meclis" olarak da adlandırılan Senato üyesi 81 senatörün 59'u Başbakan Babiş'in Avrupa Birliği (AB) fonlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılmasının daha doğru olacağı yönünde tavır aldı.

Senatör Milos Vystrcil, Çekya basınına yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin her iki ortağının konuyu ciddi bir şekilde ele alması gerektiğinin altını çizerek, "Hakkında soruşturma yürütülen bir başbakanın ülkeyi yönetiyor olmasının, Çekya'nın menfaatine olup olmadığının iyi düşünülmesi gerekiyor." yorumunda bulundu.
\

- Güvenoyu talebi

Başbakan Babiş'in yolsuzluk iddialarıyla anılmasına tepki gösteren muhalefet partileri, gelecek hafta mecliste güvenoyu oylaması talep etti.

Çekya'da geçen yıl düzenlenen genel seçimlerden yaklaşık 8 ay sonra kurulabilen azınlık hükümetinin devrilmesi halinde ülkede tekrar hükümet krizinin yaşanabileceği belirtiliyor.

- "Ülkede hükümet krizi yok"

Gayri Memnun Halk Hareketi (ANO) Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş ise hakkındaki iddialara sert tepki göstererek, yapılan suçlamaların "yalan olduğunu" söyledi.

Babiş, söz konusu suçlamalara ilişkin geçen yıl mahkemenin takipsizlik kararı aldığını hatırlatarak, "Ülkede bir hükümet krizi söz konusu değil. Şunu iyi bilin ki hiçbir şekilde istifa etmeyeceğim." diye konuştu.
\

- Yolsuzluk iddiaları

Slovak asıllı ülkenin en zengin iş insanı Babiş'in 2007 - 2008'de Avrupa Birliği'nin (AB) küçük ve orta seviyeli işletmelere verdiği fonları şaibeli yollarla alarak "Leylek kafesi" adında bir eğlence ve sağlık merkezi yapımı için kullandığı iddiasıyla 2017'nin Mayıs ayında hakkında soruşturma başlatılmış, ancak yeterli delil bulunmadığı için takipsizlik kararı verilmişti.

Babiş'in Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da yaşamaya zorladığı iddia edilen büyük oğlu, bu ayın başında ulusal yayın yapan Seznam televizyonuna, babasının yolsuzluk yaptığını ve kendisini de susturmak için Kırım'a kaçırttığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

Bunun üzerine Çekya polisi hem kaçırma hem de yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Aylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısıAylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı
Rumlar, Doğu Akdeniz'de ABD destekli doğal gaz sondajına başladıRumlar, Doğu Akdeniz'de ABD destekli doğal gaz sondajına başladı
Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı (1)Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Andrej Babis çekya Çekya başbakanına istifa çağrısı

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.