Çekya'da başbakana istifa çağrısı

Senatör Milos Vystrcil, Çekya basınına yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin her iki ortağının konuyu ciddi bir şekilde ele alması gerektiğinin altını çizerek, "Hakkında soruşturma yürütülen bir başbakanın ülkeyi yönetiyor olmasının, Çekya'nın menfaatine olup olmadığının iyi düşünülmesi gerekiyor." yorumunda bulundu. \

Sınırlı yetkilere sahip "Yüksek Meclis" olarak da adlandırılan Senato üyesi 81 senatörün 59'u Başbakan Babiş'in Avrupa Birliği (AB) fonlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılmasının daha doğru olacağı yönünde tavır aldı.

- "Ülkede hükümet krizi yok"

Gayri Memnun Halk Hareketi (ANO) Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş ise hakkındaki iddialara sert tepki göstererek, yapılan suçlamaların "yalan olduğunu" söyledi.

Babiş, söz konusu suçlamalara ilişkin geçen yıl mahkemenin takipsizlik kararı aldığını hatırlatarak, "Ülkede bir hükümet krizi söz konusu değil. Şunu iyi bilin ki hiçbir şekilde istifa etmeyeceğim." diye konuştu.

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- Yolsuzluk iddiaları

Slovak asıllı ülkenin en zengin iş insanı Babiş'in 2007 - 2008'de Avrupa Birliği'nin (AB) küçük ve orta seviyeli işletmelere verdiği fonları şaibeli yollarla alarak "Leylek kafesi" adında bir eğlence ve sağlık merkezi yapımı için kullandığı iddiasıyla 2017'nin Mayıs ayında hakkında soruşturma başlatılmış, ancak yeterli delil bulunmadığı için takipsizlik kararı verilmişti.

Babiş'in Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da yaşamaya zorladığı iddia edilen büyük oğlu, bu ayın başında ulusal yayın yapan Seznam televizyonuna, babasının yolsuzluk yaptığını ve kendisini de susturmak için Kırım'a kaçırttığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

Bunun üzerine Çekya polisi hem kaçırma hem de yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

