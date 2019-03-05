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Çekya'da bir kişi beslediği aslan tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 21:16 | Son Güncelleme

Çekya'da bir kişi beslediği aslan tarafından öldürüldü

Çekya'da bir kişi evinin arka bahçesinde beslediği aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, 33 yaşındaki Michal Prasek, Çekya'nın Zdechov köyündeki evinin arka bahçesinde ayrı kafeslerde beslediği iki aslandan erkek olanı tarafından öldürüldü.

Yetkililer, Prasek'in cesedinin babası tarafından aslanın kafesinde bulunduğunu kaydetti.

Olay yerine çağrılan polisin cesede ulaşmak için aslanları silahla vurmak zorunda kaldığı belirtildi.

Prasek’e daha önce izinsiz olarak hayvan beslediği için ceza kesilmiş, ancak yetkililerin evine girmesine izin vermemişti.

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Aslan çekya

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