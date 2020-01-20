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  4. Çekya’da engelli merkezinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

Çekya’da engelli merkezinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Çekya’da engelli merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Çekya, (DHA)- Çekya’da engelli merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Çekya’nın Almanya sınırındaki Vejprty kentinde bulunan engelli merkezinde yangın çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Yangına müdahalede, Çekya itfaiyesinin yanı sıra, Alman itfaiye personelleri de görev aldı. Vejprty Belediye Başkanı Jitka Gavdunova, bu yangının kent için bir trajedi olduğunu ifade etti.

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