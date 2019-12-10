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Çekya'da Hastane Saldırısı 6 Ölü

10.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Çekya’da bir hastaneye silahlı bir kişi tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Çekya'da Hastane Saldırısı 6 Ölü

Çekya’da bir hastaneye silahlı bir kişi tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra aracında kendisini başından vurarak intihar etmiş olarak bulundu. Yetkililer saldırganın kimliğini ve saldırının ardındaki nedeni belirlemeye çalışıyorlar.

Çekya devlet televizyonu, saldırganın olayın ardından 3 saat sonra, aracının içerisinde intihar etmiş olarak bulunduğunu duyurdu.

Emniyet yetkilileri de Twitter hesabından yaptıkları açıklamada, saldırganın aracı içerisinde kendisini başından vurmuş olarak bulduklarını doğruladı.

Polis, sabah saat 7:19’da Ostrava şehri üniversite hastanesinden acil durum çağrısı aldıklarını ve 5 dakika sonra olay yerine intikal ettiklerini açıkladı.

Hastane Başhekimi Jiri Havrlant da 5 kişinin saldırı anında bir yaralının da ameliyat sırasında hayatını kaybettiğini, iki kişinin de ağır yaralandığını söyledi. Hastane çalışanlarından ölen yada yaralanan olmadı.

Saldırganın bekleme salonundaki hastalara yakın mesafeden ateş açarak daha sonra olay yerinden kaçtığı belirtiliyor.

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