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Çekya’da hastanede silahlı saldırıda ölü sayısı 6’ya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

Çekya’da bir hastaneye düzenlene silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çekya’da hastanede silahlı saldırıda ölü sayısı 6’ya yükseldi

Çekya, (DHA)- Çekya’da bir hastaneye düzenlene silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisten yapılan açıklamada, ölü sayısının 6’ya yükseldiği ve silahlı saldırganın intihar ettiği bildirildi.

Çekya’nın Moravya-Silesiye bölgesindeki Ostrava kentinde bulunan bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Çekya polisi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ölü sayısının 6’ya yükseldiğini belirtti. Öte yandan, polis tarafından aranan saldırganın bulunduğu ve aracında intihar ederek öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Çekya polisi, sosyal medyadan saldırganın fotoğrafını yayınladı. Ancak daha sonra söz konusu fotoğrafı kaldırdı ve bu kişinin saldırgan olmadığını belirterek intihar eden asıl saldırganın fotoğrafını tekrar paylaştı.

Çekya’da hastanede silahlı saldırıda ölü sayısı 6’ya yükseldi

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