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Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

PRAG (AA) - Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Haberde ölü sayısı 4 olarak verilirken İçişleri Bakanlığının 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla rakam 6'ya çıktı.

Olayda en az 2 kişinin ağır yaralandığı, saldırganın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.

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Çekya’da silahlı saldırı: 6 ölü

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