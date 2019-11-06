HABER

Çekya’da öğretmenler grev yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

Çekya’da öğretmenler grev yaptı

PRAG (AA) - Çekya’da maaşlarına zam yapılmasını isteyen öğretmenlerin düzenlediği grev nedeniyle bin 200 okulda eğitime ara verildi.

Çekya Eğitim Sendikası Başkan Yardımcısı Marketa Seidlova, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde öğretmenlerin bir günlüğüne greve gittiğini duyurdu.

Seidlova, öğretmenlerin aylık gelirlerine zam yapılması talebinde bulunduğunu belirterek, greve destek vermek amacıyla ülkedeki 6 bin okuldan bin 221’inde eğitime bir günlüğüne ara verdiğini ve 2 bin 700 okulda ise kısmi olarak eğitimin durdurulduğunu söyledi.

Geri kalan çoğu okulun da farklı etkinliklerle grevi desteklediğini vurgulayan Seidlova, hükümetin geçen pazartesi günü kararlaştırdığı yüzde 8’lik zammı kabul etmediklerini ve zammın yüzde 10 olması gerektiğini kaydetti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Eğitim Bakanı Robert Plaga, geçen pazartesi, gelecek yıl itibarıyla öğretmenlere yapılacak zammın yüzde 8 olacağını açıklamış, sendika ise bu karara karşı çıkarak, grev çağrısında bulunmuştu.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklamasıJapon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması
Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyasıLenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çekya’da öğretmenlerden grev Marketa Seidlova Prag

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir

Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

İYİ Partili il başkanı hayatını kaybetti!

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

Kamyonet giyim mağazasına girdi

MİT operasyonuyla yakalandılar! Karar belli oldu

MİT operasyonuyla yakalandılar!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.