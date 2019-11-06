Çekya’da öğretmenler grev yaptı

PRAG (AA) - Çekya’da maaşlarına zam yapılmasını isteyen öğretmenlerin düzenlediği grev nedeniyle bin 200 okulda eğitime ara verildi.

Çekya Eğitim Sendikası Başkan Yardımcısı Marketa Seidlova, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde öğretmenlerin bir günlüğüne greve gittiğini duyurdu.

Seidlova, öğretmenlerin aylık gelirlerine zam yapılması talebinde bulunduğunu belirterek, greve destek vermek amacıyla ülkedeki 6 bin okuldan bin 221’inde eğitime bir günlüğüne ara verdiğini ve 2 bin 700 okulda ise kısmi olarak eğitimin durdurulduğunu söyledi.

Geri kalan çoğu okulun da farklı etkinliklerle grevi desteklediğini vurgulayan Seidlova, hükümetin geçen pazartesi günü kararlaştırdığı yüzde 8’lik zammı kabul etmediklerini ve zammın yüzde 10 olması gerektiğini kaydetti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Eğitim Bakanı Robert Plaga, geçen pazartesi, gelecek yıl itibarıyla öğretmenlere yapılacak zammın yüzde 8 olacağını açıklamış, sendika ise bu karara karşı çıkarak, grev çağrısında bulunmuştu.

