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Çekya’da OHAL 12 Aralık’a kadar uzatıldı

20.11.2020 13:32 | Son Güncelleme:
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Çekya parlamentosu, ülkede 1 buçuk aydır yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 12 Aralık’a kadar uzattı.Çekya parlamentosu korona virüsle mücadele kapsamında getirilen OHAL uygulamasının 2.

Çekya parlamentosu, ülkede 1 buçuk aydır yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 12 Aralık’a kadar uzattı.
Çekya parlamentosu korona virüsle mücadele kapsamında getirilen OHAL uygulamasının 2. kez uzatılmasını kararlaştırdı. Yarın sona ermesi beklenen OHAL’in uzatılması için parlamento kararına gerek duyulan ülkede, milletvekilleri 8 buçuk saatlik oturumun ardından OHAL’in uzatılması konusunda anlaştı. Toplantı, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşu ile başladı.
"Yılbaşı hediyeleri ile birlikte hastalık da satın alacağız"
Çekya Başbakanı Andrej Babis yaptığı konuşmada, korona virüsle mücadelede etkili bir sonuç elde edebilmek için OHAL’in uzatılması gerektiğini söyledi. Babis, elde ettikleri verilere göre, OHAL sayesinde toplumsal yaşama yönelik getirdikleri kısıtlamalar neticesinde pandemiyle mücadelede ilerleme sağladıklarını ifade etti. Çekya Sağlık Bakanı Jan Blatny da yaklaşmakta olan yeni yıl öncesinde kısıtlamaların hızlı bir biçimde kaldırılmasının neden olacağı tehlikelere dikkat çekti. Blatny "Yeni yıl için hepimiz hediye satın alacağız. O hediyelerle birlikte hastalık da satın alacağız ve o hastalığı ailemize taşıyacağız" şeklinde konuştu.
Babis hükümeti, yarın sona erecek OHAL’in 30 gün daha uzatılmasını talep etti ancak muhalefet bu kadar uzun bir sürenin, vatandaşların hak ve özgürlüklerinde önemli ölçüde kısıtlama yaratacağı gerekçesiyle hükümetin önerisini reddetti. Taraflar, OHAL uygulamasının 30 yerine 22 gün uzatılması üzerinde anlaştı. Buna göre akşamları belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı ile birlikte; market, eczane, temizlik maddesi satan dükkanlar dışındaki tüm dükkanların kapatılması, kültür kurumları ile spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi gibi pek çok kısıtlama getiren OHAL uygulaması 12 Aralık Cumartesi gününe kadar uzatıldı.
Ülkede OHAL 5 Ekim’den bu yana yürürlükte
Çekya’da korona virüs salgınının ikinci dalgası dolayısıyla 5 Ekim’den itibaren geçerli olmak kaydıyla 30 günlüğüne OHAL ilan edilmişti. Parlamentonun onayıyla bu sürede daha sonra 20 Kasım’a uzatılmıştı. Şimdi 2. kez uzatılan OHAL’in 12 Aralık Cumartesi günü sona ermesi planlanıyor.
Öte yandan, ülke genelinde bugüne kadar tespit edilen korona virüs vaka sayısı 482 bin, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 bin 874.

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