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Çekya’da tren kazası: 1 ölü

04.04.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’da iki yük treninin çarpışması sonucu 1 makinist hayatını kaybetti.Çekya’nın kuzeyindeki Svetec kasabası yakınlarında iki yük treni çarpıştı.

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Çekya’da iki yük treninin çarpışması sonucu 1 makinist hayatını kaybetti.
Çekya’nın kuzeyindeki Svetec kasabası yakınlarında iki yük treni çarpıştı. Usti Nad Labem-Chomutov tren hattı üzerinde meydana gelen kazada 1 makinist hayatını kaybetti. Kazanın makinistlerden birinin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirtilirken, kazada yaralanan makinistin ise hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Çarpışmanın etkisi ile yangın çıktı
Trenlerden birinin Unipetrol Doprava şirketi için propan gazı taşıdığı, diğerinin ise Çekya Demiryolu Taşımacılığı şirketine bağlı olduğu ve kömür taşıdığı öğrenildi. Çarpışmanın ardından gaz taşıyan trenin vagonlarından birinde yangın çıkarken, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Çekya Demiryolu Müfettişliği ise kazaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.

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