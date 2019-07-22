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Çekyalı genç motosikletiyle geldiği Karadeniz'e hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

ÇEKYA'dan 2 ay önce motosikletiyle yola çıkan üniversite öğrencisi Flip Tomasek (23), geldiği Türkiye'de, Karadeniz turuna çıktı. Karadeniz'in coğrafyasına hayran kalan Tomasek, bölge insanının cana yakın ve çok misafirperver olduğunu söyledi.  Çekya'da üniversitede makine mühendisliği bölümünde öğrenim gören Flip Tomasek, Karadeniz turu yapmak için motosikletiyle yola çıktı.

Çekyalı genç motosikletiyle geldiği Karadeniz'e hayran kaldı

Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)- ÇEKYA'dan 2 ay önce motosikletiyle yola çıkan üniversite öğrencisi Flip Tomasek (23), geldiği Türkiye'de, Karadeniz turuna çıktı. Karadeniz'in coğrafyasına hayran kalan Tomasek, bölge insanının cana yakın ve çok misafirperver olduğunu söyledi.
Çekya'da üniversitede makine mühendisliği bölümünde öğrenim gören Flip Tomasek, Karadeniz turu yapmak için motosikletiyle yola çıktı. Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'ın ardından yaklaşık 2 aylık yolculuğu boyunca 8 bin kilometre yol kat eden Tomasek, Türkiye'ye ulaştı. Türkiye'de Karadeniz turuna çıkan Tomasek, maceralı yolcuğuna ait anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Yolculuğu sırasında çadır kurup dinlenen Tomasek, Karadeniz turu kapsamında geldiği Rize'de Kaçkar Dağları'na da çıkmayı ihmal etmedi. Yöre sakinlerinin de yardımcı olduğu genç, bölgede girdiği çay tarlasında da eline aldığı makasla çay toplayıp, yeşil doğa içinde muhteşem manzaranın keyfini yaşadı.
'TÜRK İNSANI ÇOK CANA YAKIN'
Kaçkar Dağı zirvesine tırmanıp Karadeniz turu hayalini gerçekleştiren Tomasek, Türkiye'de insanların çok cana yakın ve misafirperver olduğunu söyledi. Türkiye'de yolların çok güvenli olduğunu anlatan ve Karadeniz coğrafyasına hayran kaldığını anlatan Tomasek, "Türkiye'de yollar güvenli. İnsanlar çok samimi, misafirperver. Bana çok iyi davranıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer Karadeniz" dedi.
'ONA EVİMİZİN KAPISINI AÇTIK'
Tomasek'e kalacak yer verip yemek ikram eden mahalle sakinlerinden Cevat Bakırcı, "Arkadaş bizden çadır kurmak için yer istedi. Biz de ona çadır kurdurmadık, onun yerine kalacak yer verdik, misafir ettik. Ona evimizin kapısını açtık, yemek yedik, gezdirdik. Sadece dil olarak problem yaşadık. 'Şampiyon Rizespor' dedirtebildik ancak. Motorla bu kadar yol gelmek zor. Ne olursa olsun misafirin başımızın üzerinde yeri var" diye konuştu.
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Çekyalı genç motosikletiyle geldiği Karadeniz'e hayran kaldıÇekyalı genç motosikletiyle geldiği Karadeniz'e hayran kaldıÇekyalı genç motosikletiyle geldiği Karadeniz'e hayran kaldıÇekyalı genç motosikletiyle geldiği Karadeniz'e hayran kaldı

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