HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çekya’nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü

Çekya’nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü

29.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’nın en zengin iş adamı Petr Kellner, Alaska’da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.56 yaşındaki Kellner’ın ABD’nin Alaska eyaletinde yaşanan helikopter kazası sonucu öldüğü açıklandı.

Çekya’nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü

Çekya’nın en zengin iş adamı Petr Kellner, Alaska’da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.
56 yaşındaki Kellner’ın ABD’nin Alaska eyaletinde yaşanan helikopter kazası sonucu öldüğü açıklandı. Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlarda işletmeleri kontrol eden PPF tarafından yapılan açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. PPF tarafından yapılan açıklamada, “En derin üzüntülerimizi ifade ediyor. Alaska dağlarındaki kazada PPF’nin kurucusu ve büyük ortağı Petr Kellner, trajik şekilde hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.
Kellner, 15,7 milyar dolar servetiyle Çekya’nın en zenginiydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu'nun yeni başkanı belli olduİstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Fazıl Ender Uzun kimdir? Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

Son Dakika: 60 yaş üzerine aşılama başladı

Aşılamada yeni aşama bugün başladı

Süveyş Kanalındaki gemi kurtarıldı mı? Ever Given gemisinin son durumuna ilişkin açıklama

Süveyş Kanalı'ndaki gemiye ne oldu?

Doğu Karadeniz için koronavirüs uyarısı! 100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

İSKİ duyurdu! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.