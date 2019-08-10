Çekya'nın Tahran Büyükelçisi usulsüzlük iddiaları üzerine istifa etti

İran'ın başkenti Tahran'daki Çekya Büyükelçisi Svatopluk Cumba, kanunlara aykırı olarak 400 İranlı iş adamına kısa süreli vize verdiği iddiaları üzerine istifa etti.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre Cumba, Çek-Slovak-İran Ticaret Odasının önerisi üzerine 400 İranlı iş adamına kanunlara aykırı olarak vize verdiği iddiaları üzerine görevinden ayrıldı.

Haberlere göre Cumba da vizeler için para aldığı iddialarını reddederek, sadece İranlı girişimciler için arabuluculuk yaptığını kaydetti.

