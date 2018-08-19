Çekyatın içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, 66 yaşındaki Gülümser Bulut'un cesedi, evindeki çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde kızı H.A. tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis H.A.'yı gözaltına aldı.
Olay, Anafartalar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Annesi Gülümser Bulut ile birlikte yaşayan kızı H.A. eve geldiğinde annesinin cesedini çekyatın içinde battaniyeye saralı halde bulunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde inceleme yaptı. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının ve polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
KIZI GÖZALTINA ALINDI
H.A.'nın polise verdiği ifadesinde, annesinden birkaç gündür haber alamadığını ve teyzesiyle gidebileceği yerlere baktıklarını ancak bulamadıklarını, bunun üzerine de eve döndüğünde gelen kötü kokular üzerine annesinin cesedini bulduğunu söylediği öğrenildi. Ancak, H.A.'nın annesi Gülümser Bulut hakkında daha önce herhangi bir kayıp başvurusunda bulunmadığı tesbit edildi. Bunun üzerine şüphelenen polis, Bulut'un kızı H.A.'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
TSK açıkladı! ABD askerleri ile...
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı
Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum