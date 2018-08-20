Çekyatın içinde cesedi bulunan kadının kızı tutuklandı (2)

KESİCİ VE DELİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

İzmir'in Konak ilçesinde, cesedi çekyatın içinde, battaniyeye sarılı halde bulunan Gülümser Bulut'un (66), ön otopsisinde herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanmadı. Bulut'un kesin ölüm nedeni, ayrıntılı otopsi raporunun açıklanmasından sonra belli olacak. Öte yandan, Gülümser Bulut'un cansız bedeni Gültepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

