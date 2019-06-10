Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - TBMM Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Mitil atılmış durumda. Genel başkanımız da saat saat, gün gün İstanbul'daki faaliyetleri takip etmektedir" dedi. "TÜRK DEVLETİNİN BU İŞİ ŞAİBESİZ YAPMA GÜCÜ VARDIR"

Celal Adan, 23 Haziran İstanbul seçimleri ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adan, "31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan bazı gerçekler, Türk demokrasisi adına çok sıkıntı verirdi, eğer yenilenmemiş olsaydı. Yüksek Seçim Kurulu da kararını verdi. Orada gördüğü bazı gerçekleri ön planda tutarak iptal etti. Ve bu iptalden sonra Türkiye tekrar İstanbul'da halkımızın oyuyla belirlenecek, ortaya çıkacak olan iradeye büyükşehir belediye başkanlığı seçimini teslim etmiş olduk. Buradan çok hayırlı sonuçlar çıkar. Eğer iptal edilmemiş olsaydı bu Türk demokrasisi adına sıkıntı veren bir takım gerekçeler hep gündeme taşınmış olacaktı. En azından bu ortadan kalktı" dedi. Aradaki farkın 28 bin iken, 13 bine inmesinin seçimin iptal gerekçesini sağlayan en önemli faktör olduğunu vurgulayan Adan, "Önemli bir fark, dolayısıyla 23 Haziran'da şaibesiz, lekesiz, gölgesiz bir seçim olmasını diliyorum. Türk demokrasisinin böyle bir gücü vardır. Türk devletinin bu işi şaibesiz yapma gücü vardır. Partilerin daha duyarlı davranması gerekmektedir. Herkes oylara sahip çıksın, sandıklara sahip çıksın. Göreceksiniz çok hayırlı bir sonuç çıkmış olacak" diye konuştu.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ OLARAK BU İŞİ ÖNEMSİYORUZ"

MHP'nin Türk siyasetinin gelenekleşmiş en büyük kurumlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Celal Adan, Türkiye'de Cumhur İttifakı adı altında bir beraberlikleri söz konusu olduğunu belirtti. Adan, "Cumhur İttifakının adayı Sayın Binali Yıldırım. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müşterek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey, İstanbul seçimlerinin başlarında zaman zaman basınla da paylaştığı gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu işi önemsiyoruz. Türkiye'de 23 Haziran seçimleri üzerinden Türkiye'yi belli yerlere çekmek isteyenlere fırsat verilmemesi konusunda her zaman uyarıcı açıklamalar yapmışlardır. Ve sayın genel başkanımız tüm teşkilatları, bugün İstanbul'da görev almış bulunmaktadırlar. Teşkilat başkanı Sayın Semih Yalçın Bey'in koordinasyonunda bütün genel başkan yardımcıları İstanbul'un ara sokaklarında görev yapmaktadırlar. Bütün sivil toplum örgütleri ile temas kurulmuş durumda. Ayrıca İstanbul İl Teşkilatı'nın yaptığı programlar ve 81 ilin il başkanı da şu anda İstanbul'da görev almış durumda. Merkez Karar Kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri bütün yetkili organlarımız, İstanbul'un kılcal damarlarında siyasi faaliyetlerini yürütüyorlar. Meşru bir mücadeleyi korumak noktasında bir iradeye öncülük yaparak bu seçim sürecinde üstün bir çalışma ve gayret içerisinde olduklarını ifade etmek isterim" dedi.

"BELLİ BİR PROGRAM DAHİLİNDE FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORLAR"

Celal Adan, "Genel başkan yardımcısı, teşkilat başkanı seçim sürecinin başladığı günden beri İstanbul'da bulunmakta. Genel başkan yardımcılarımızın tamamı buradalar. Yetkili organlarımızın bütün mensupları, şu anda İstanbul halkıyla kucaklaşmak üzere. Belli bir program dâhilinde faaliyetleri yürütüyorlar. Mitil daha nasıl atılsın, mitil atılmış durumda. Genel başkanımız da saat saat, gün gün İstanbul'daki faaliyetleri takip etmektedir. Kendileri bildiğiniz gibi Türkiye'deki bütün il başkanlarımızı toplantıya çağırarak onları İstanbul'a görev almaları konusunda talimatlarını vermişlerdir. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bütün yetkili organlar, Sayın Semih Yalçın Bey'in koordinasyonunda faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu Milliyetçi Hareket Partisi liderinin mitili İstanbul'a attığının en büyük gerekçesi olarak ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu. "BİNALİ YILDIRIM İLE BERABER 7-8 AY BİRLİKTE ÇALIŞTIK"

Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılması planlanan ortak yayınla ilgili olarak ise, "İsabetli olur. Demokrasi adına isabetli bir karar. Tabi ben meclis başkan vekili görevini yürütüyorum. Sayın Binali Yıldırım ile beraber 7-8 ay birlikte çalıştık. Çok eski yıllardan beri tanırım. İstanbul'un büyük projelere ihtiyacı var. İstanbul'un gerçekten ciddi sıkıntıları var. Böyle ideolojik bazı dar kalıpların içerisine sıkıştırılmış bir seçim değil, projeler üzerinden İstanbul'u değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir" dedi.