* TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP'nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partiler de destek verecektir" "Hapishanelerde hükümlü, tutuklu sayısı 250 binin üzerinde. Dolayısıyla sunulan teklif yasalaşırsa 160 bin kişi bu aftan yararlanacak" "Belli sıkıntılar var. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Bunlardan dolayı mağdur olmuş vatandaşlarımızın bir an önce hürriyetlerine kavuşması doğru bir olaydır" Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP'nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partiler de destek verecektir" dedi.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, partisinin Sultangazi İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği ‘Ülkede ve ülküde birlik gecesi’ programına katıldı. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Adan, DHA’ya önemli açıklamalarda bulundu.

“HAPİSHANELERİN KAPASİTESİ TUTUKLU SAYISINI TAŞIMAMAKTADIR"

MHP'nin Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunacağı af teklifinin Türkiye’nin bir problemi olduğuna vurgu yapan Adan, şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey çok kapsamlı, Türkiye’nin bir problemini ortaya koydu. Bu problemin çözülmesi lazım. Hapishanelerde hükümlü, tutuklu sayısı 250 binin üzerinde. Dolayısıyla sunulan teklif yasalaşırsa 160 bin kişi bu aftan yararlanacak. Belli sıkıntılar var. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Bunlardan dolayı mağdur olmuş vatandaşlarımızın bir an önce hürriyetlerine kavuşması doğru bir olaydır. O bakımdan inşallah hayırlı olur. Bu mesele sadece bir siyasi partinin meselesi değil, Türkiye’nin meselesidir. Hapishanede insanlar sırt sırta yatmaktadırlar. Hapishanelerin kapasitesi tutuklu sayısını taşımamaktadır. O bakımdan belli suçlar hariç özellikle çocuklara tacizde bulunanlar, çocuklara haksızlık yapanlar, kadın cinayetlerine öncülük yapanlar, cinayet işleyenler, FETÖ'cüler, PKK’lılar bu affın dışındadır. Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP’nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partilerde destek verecektir"

Zaman zaman idamın gündeme getirilerek tartışıldığını ifade eden TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, idam teklifinin meclise sunulması halinde partisinin bu teklifi de destekleyeceğini belirtti.