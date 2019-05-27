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Celal Bayar'ın kızından Ekrem İmamoğlu'na yeni slogan

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2019 19:39 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ın 98 yaşındaki kızı Nilüfer Gürsoy'u, Kadıköy Çiftehavuzlar'daki evinde ziyaret etti.

Celal Bayar'ın kızından Ekrem İmamoğlu'na yeni slogan

Aile fertleriyle tanışan İmamoğlu, Gürsoy ile bir süre sohbet etti. Gürsoy, İmamoğlu'nun, "Siyasi partiler, yarın var olmak istiyorsa bu süreci tüm demokrasi kurallarına uygun atlatmaları lazım" sözlerine, "Partiler memleket için. Memleket parti için değil" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun Gürsoy'a yanıtı, "Çok güzel söylediniz. Memleket parti için değil. Bunu kullanacağım meydanlarda" oldu.

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İmamoğlu ve Gürsoy Ailesi sohbetin sonunda anı fotoğrafı çektirdi. Gürsoy'un komşuları ve mahalleliler, İmamoğlu'nu evin önünde bekledi. İmamoğlu, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi. (DHA)

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