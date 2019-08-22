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Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti 3.

Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, vefatının 33’üncü yılında Gemlik’in Umurbey Mahallesinde bulunan anıt mezarı başında anıldı.
Anma programına, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kurum ve STK temsilcileri katıldı.
Törende Bayar ailesinden merhum Celal Bayar’ın torunu Akile Gürsoy yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bursa Valiliği çelenklerinin Bayar’ın anıtına sunulması ile devam eden programda Bayar ailesi adına taziyeleri Celal Bayar’ın torunu Akile Gürsoy kabul etti. Taziyenin ardından Bayar müzesi gezildi.

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı

Celal Bayar, vefatının 33. yılında anıldı
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