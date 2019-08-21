Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

Celal Bayar, 1907 senesinde İttihat ve Terakki’nin Bursa'daki gizli kolu olan Küme adlı örgüte girmesinin ardından Ege bölgesinde son derece zayıf olan cemiyetin çalışmalarını hızlandırmak ve bölgede etkinliğini artırmak amacıyla İzmir'e özel bir görevle gönderildi.

Bayar, 1903 yılında İnegöllüzade Refet Bey'in kızı Reşide Hanım'la evlenerek, bu evliliğinden Refi, Turgut ve Nilüfer adlarında üç evladı oldu.

College Francais de l'Assomption'da eğitim gören Bayar, hukuk ve bankacılık alanlarında çalıştı.

AYNUR EKİZ - Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarında önemli bir rol alarak "Galip Hoca" takma adıyla ülkenin işgalini engellemek için halkı bilinçlendirirken, çok partili siyasi yaşamın ilk sivil cumhurbaşkanı sıfatıyla da demokratikleşme ve özgürleşme alanında önemli çalışmalara imza attı.

Bayar'ın milli mücadele yıllarındaki bu gayretleri, milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne de neden olmuştu.

Balıkesir Kongresi öncesinde yapılan toplantıda Bayar'a Sivil Alay Komutanlığı, kongrede ise oybirliği ile Akhisar Milli Alay Kumandanlığı unvanı layık görüldü.

İttihatçı kimliği ve hakkındaki tutuklama emri yüzünden ismini değiştirmek zorunda kalan Bayar, İzmir'in işgali tehlikesi belirince, "Galip Hoca" takma adıyla zeybek ve köy hocası gibi bölgeyi dolaşarak işgale karşı propaganda yaptı.

Bayar, 1912'deki Balkan Savaşı’nda Bulgar ordularıyla savaşmak üzere Bursa'dan gizlice ayrılarak önce İstanbul'daki askeri karargaha oradan da cepheye gitti.

Celal Bayar'ın ismi Nutuk'ta şöyle geçiyor:

"Aydın dolaylarında, İzmir'in işgalinden sonra, asker ve halktan bazı vatanseverler, Yunanlılara karşı savunma, halkı cesaretlendirme ve silahlı milli teşkilat kurma gayretleriyle çalışıyorlardı.

Bu arada İzmir'den ad ve kıyafet değiştirerek o bölgeye gitmiş olan Celal Bey'in (İzmir Milletvekili Celal Bey'dir) gayret ve fedakarlığı anılmaya değer."

- Malta'ya sürgünden son anda kurtuldu

Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması için yapılan 1919 seçimlerinde Saruhan (Manisa) mebusu adayı olarak gösterilen Celal Bayar, milletvekili seçilerek İstanbul'da toplanacak olan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne katılma hakkını elde etti.

İstanbul hükümeti tarafından aranılanlar ve yakalanacaklar arasında yer almasına rağmen Bayar, 12 Ocak 1920'de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Saruhan Sancağı milletvekili olarak katıldı.

İstanbul ve Osmanlı Mebusan Meclisi 16 Mart 1920'de işgal edilirken, milli mücadele taraftarı vekiller Malta'ya sürgüne gönderilmişti. Ancak Bayar, Meclisin işgal edileceği haberini önceden öğrendiği için Malta’ya sürgün edilmekten son anda kurtuldu.