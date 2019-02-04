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Celal Doğan DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 04.02.2019 08:35 | Son Güncelleme

Celal Doğan'ın, DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu kesinleşti. Doğan, DSP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Celal Doğan DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Gaziantep’te 3 dönem belediye başkanlığı yapab eski HDP milletvekili Celal Doğan’ın, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu kesinleşti.

DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Gazete Duvar’dan Murat Güneş'e konuşan Celal Doğan, adaylığının netlik kazandığını ve şu Ankara yolunda olduğunu söyledi. Doğan, DSP Genel Merkezi’nde gerçekleştireceği basın toplantısı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyuracağını belirtti.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Her zaman diyorum haburda PKK diyarbakirda BARZANI Sumeyman şah türbesi başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile el ele fotoları olan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan andımızı kaldıran kriptolardan TÜRK milletine hayır gelmez!...
dsp demi terörle kol kola oldu
Fetocu fadime gidecek ejder demir gelecek suriyelilrden temizlenecek
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