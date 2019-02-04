Celal Doğan DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Gaziantep’te 3 dönem belediye başkanlığı yapab eski HDP milletvekili Celal Doğan’ın, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu kesinleşti.
DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Gazete Duvar’dan Murat Güneş'e konuşan Celal Doğan, adaylığının netlik kazandığını ve şu Ankara yolunda olduğunu söyledi. Doğan, DSP Genel Merkezi’nde gerçekleştireceği basın toplantısı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyuracağını belirtti.
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