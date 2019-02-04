HABER

Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 12:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye eski Başkanı ve HDP eski milletvekili Celal Doğan, Demokratik Sol Parti'den (DSP) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediye eski Başkanı ve HDP eski milletvekili Celal Doğan, Demokratik Sol Parti'den (DSP) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
Celal Doğan, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Doğan ve Aksakal, ortak açıklama yaptı. Aksakal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Celal Doğan olduğunu açıkladı. Doğan da Bülent Ecevit'i rahmetle ve minnetle andığını söyleyerek, "1977 yılında CHP'den parlamentoya ilk girdiğimde genel başkanım Bülent Ecevit idi. Şimdi belki de siyasetin son basamaklarında, kendisi dünyada değil ama bıraktığı aziz hatıra önünde, yollarımız tekrardan kesişti" dedi.
Siyasetin çok kirlendiği bir ortamda politikaya döndüğüne vurgu yapan Celal Doğan, şöyle konuştu:
"Çok ayak oyunlarının Türkiye'de siyasette egemen olduğu ve hatta rehber olduğu, tek çıkar yolunun ayak oyunları olduğu siyasi anlayış ortamından, geçmişi tertemiz, mazisi onurla dolu, siyasette hiç kirliliğe bulaşmamış bir partinin adayı olma şansı bana nasip oldu. İnsanların geçmişinin güzelliği, geleceğe de ışık tutar. Gaziantep'te hep şunu söylerler; Efsane başkanımız vardı. Kendilerinin efsane başkanı, efsane liderin partisinde tekrar kamu hizmeti yapmaya talip. Değerli Genel Başkanımıza ve arkadaşlarına gösterdikleri ilgiden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Onları mahçup etmeyeceğim gibi Gaziantep halkına da mahçup olmayacağım. Yolumuz açık olsun ve hepimize hayırlı uğurlu olsun.''

FOTOĞRAFLI

Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Öğrenciler Bakan Kurum ve Selçuk'a "sıfır atık" projesini anlattıÖğrenciler Bakan Kurum ve Selçuk'a "sıfır atık" projesini anlattı
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksinEkrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

En Çok Okunan Haberler

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.