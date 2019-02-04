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Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

  Gaziantep Büyükşehir Belediye eski Başkanı ve HDP eski milletvekili Celal Doğan, Demokratik Sol Parti'den (DSP) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye eski Başkanı ve HDP eski milletvekili Celal Doğan, Demokratik Sol Parti'den (DSP) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Celal Doğan, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Doğan ve Aksakal, ortak açıklama yaptı. Aksakal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Celal Doğan olduğunu açıkladı. Doğan da Bülent Ecevit'i rahmetle ve minnetle andığını söyleyerek, "1977 yılında CHP'den parlamentoya ilk girdiğimde genel başkanım Bülent Ecevit idi. Şimdi belki de siyasetin son basamaklarında, kendisi dünyada değil ama bıraktığı aziz hatıra önünde, yollarımız tekrardan kesişti" dedi.

Siyasetin çok kirlendiği bir ortamda politikaya döndüğüne vurgu yapan Celal Doğan, şöyle konuştu: "Çok ayak oyunlarının Türkiye'de siyasette egemen olduğu ve hatta rehber olduğu, tek çıkar yolunun ayak oyunları olduğu siyasi anlayış ortamından, geçmişi tertemiz, mazisi onurla dolu, siyasette hiç kirliliğe bulaşmamış bir partinin adayı olma şansı bana nasip oldu. İnsanların geçmişinin güzelliği, geleceğe de ışık tutar. Gaziantep'te hep şunu söylerler; Efsane başkanımız vardı. Kendilerinin efsane başkanı, efsane liderin partisinde tekrar kamu hizmeti yapmaya talip. Değerli Genel Başkanımıza ve arkadaşlarına gösterdikleri ilgiden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Onları mahçup etmeyeceğim gibi Gaziantep halkına da mahçup olmayacağım. Yolumuz açık olsun ve hepimize hayırlı uğurlu olsun.''

Görüntü Dökümü:
-DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklama
-Celal Doğan Açıklama
-Gazetecilerle soru cevap
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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