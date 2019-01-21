Celal Şengör'den organ bağışı açıklaması: Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok

Prof. Dr. Celal Şengör açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı. Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan Prof. Dr. Şengör, organ bağışına karşı sert ifadeler kullandı.

'TARAFTAR DEĞİLİM'

Organ bağışının taraftarı olamadığını belirten Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" diye konuştu.

'GÖMÜLECEKSİN DE NE OLACAK'

Ölülerin gömülmesiyle ilgili de ilginç açıklamalarda bulunan Şengör, insanların gömülmeye çok meraklı olduğunu iddia ederek, tarihte iz bırakmış kişilerin mezarlarının nerede olduğunun dahi bilinmediğini söyledi.

Şengör, sözlerine şöyle devam etti:

“Konstantin, Fatih Cami’nin oralarda bir yerde gömülü nerede, Jüstinyanus Akdeniz’e hâkim. Yahu kardeşim gömüleceksin de ne olacak, kaybolacaksın”



