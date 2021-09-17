HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım! Sosyal medyada büyük tepki

Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım! Sosyal medyada büyük tepki

17.09.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Celal Şengör’ün katıldığı Zoom etkinliğinde anlattıkları olay oldu. Öğrencisine uyguladığı tacizi ‘'anı anlatır' gibi rahat şekilde anlatan Prof. Dr. Şengör; öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve tokat attığını söyledi. Şengör'ün ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım! Sosyal medyada büyük tepki

Öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün 20 Ağustos’ta internete yüklenen, dün sosyal medyada çokça paylaşılan videosu büyük tepki çekti. Zoom toplantısına ait video kaydında Şengör, bir öğrencisini taciz ettiği anları anlatıyor.

Şengör, söz konusu videoda “O kadar kızdırdı ki, Saniye’nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim, baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı.” ifadelerini kullandı.

CELAL ŞENGÖR'E BÜYÜK TEPKİ

Video Twitter’da büyük tepki çekerken, “marifetmiş gibi pişkin pişkin gülerek öğrencisine cinsel taciz uyguladığını anlatan Şengör’ün yaptığı cezasız kalmamalı” yorumları yapıldı.

İTÜ Kadın Dayanışması Twitter hesabından da “Bizleri “terbiye” ettiğini sanan, akademide tacizi ve tecavüzü meşrulaştıran bu adamı okulumuzda istemiyoruz” paylaşımı yapıldı.

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedimÜnlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

İLK ANISI DEĞİL

Daha önce de katıldığı bir canlı yayında kütüphanede gördüğü bir kızdan bahsederken “Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim” sözlerini kullanan Şengör büyük tepki çekmişti.

Fatih Altaylı'dan canlı yayında uyuyakalan Celal Şengör'e: Uykunuzu aldınız mı?Fatih Altaylı'dan canlı yayında uyuyakalan Celal Şengör'e: Uykunuzu aldınız mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mor altın olarak bilinen lavanta her derde deva!Mor altın olarak bilinen lavanta her derde deva!
Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor
Karar Resmî Gazete'de! Yeniden atandıKarar Resmî Gazete'de! Yeniden atandı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Celal Şengör taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

1999'da kayboldu, 2017'de kemikleri bulundu! Cinayeti ses kaydı ortaya çıkardı

1999'da kayboldu, 2017'de kemikleri bulundu! Cinayeti ses kaydı ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.