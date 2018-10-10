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Celal Şengör: Dışkımı yedim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 07:16 | Son Güncelleme

Prof. Celal Şengör, Ekşi Sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtladı. "Dışkı yedirmek işkence değil" sözleriyle tepki çeken Şengör, bir kullanıcının "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?" sorusuna "Kendi dışkımı yedim. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener" diyerek cevap verdi.

Celal Şengör: Dışkımı yedim!

Ekşi Sözlük kullanıcılarının yönelttiği sorulardan bazıları ve Şengör'ün yanıtladı şöyle:

Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?

Yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin de tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener.

"BİRÇOK ŞEYİN DOĞRU OLMADIĞINI BİLİYORUM"

Kenan Evren gibi demokrasi düşmanına çelenk bırakmak nasıl bir duygu?

Kenan Evren demokrasi düşmanı değildi. Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptığı demokrasiyi kurtarmak için yapılan bir müdahaleydi. Türkiye'nin ne duruma düştüğünü, bundan kimlerin sorumlu olduğunun farkında olmayan kişiler bu tarz sorular soranlar. O günleri yaşayanlara sorarsanız, iyi ki oldu diyeceklerdir. Sokaktaki insanlar askerlere sarılıyordu. Zaten kısa süre sonra demokratlara devredildi yönetim. Demokrasi düşmanı olsa öyle mi olurdu?

Kenan Paşa'yı tanıyorum, yakın değildim ama konuştum. Tahsin Şahinkaya generali 13 yaşımdan beri tanıyorum. Dolayısıyla onlar hakkında söylenen birçok şeyin doğru olmadığını biliyorum. Dolayısıyla Kenan Evren'in cenazesine çelengi büyük bir mutlulukla gönderdim. Hatta üzüldüm gidemediğim için.

"DIŞKI YEDİRMEK İŞKENCE DEĞİL"

Şimdi diyecekler ki efendim o kötü ortamı o askerler hazırlamıştı. Külliyen yalan! O ortamı hazırlayan politikacıların aptallıklarıydı. Amerika fişekledi diyecekler, o da doğru değil. Bu konuda iki şahit göstereyim; bir tanesi Çevik Bir general. Orgeneral. O zaman Kenan Paşa'nın özel kalem müdürüydü. Bizim çocuklar yaptı lafının olmadığını, böyle bir lafın nereden çıktığını anlayamadığını bana defalarca söylemiştir. Şahinkaya generalin bir gün evinde çay içerken, gene 12 Eylül konusu açıldığında, "En çok ne ağırıma gidiyor biliyor musun Celal" dedi, bu "12 Eylül'cüler Amerikalıların adamıydı, onlardan icazet aldılar." Yahu bir Türk subayı dedi, kendi ülkesinin problemi için Amerika'dan mı icazet alacak! Bu sözü söylerken ki kızgınlığı gözlerimi yaşartmıştı, hiç unutmuyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör Ekşi Sözlük Kenan Evren

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