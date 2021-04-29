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Celal Şengör'e sorulan 'fay hattı' sorusu sosyal medyada olay oldu

29.04.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Celal Şengör'e sorulan "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Celal Şengör'e sorulan 'fay hattı' sorusu sosyal medyada olay oldu

Akademisyen, jeolog ve bilim insanı Celal Şengör'e sorulan soru sosyal medyada gündem oldu.

Şengör'e, "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" sorusu soruldu.

Duyduğu soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Şengö, kıs bir duraklamanın ardından şöyle yanıt verdi:

"NASIL YAPACAĞIZ ONU?"

"Nasıl yapacağız onu? Fay hattı dediğin 16 km'ye, Japonya'daki 700 km'ye kadar iniyor. Nasıl yapacağız onu? Litosferi düşün, portakalın kabuğu gibi. Bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır. Bu parçalar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Neyi koparıp nereye koyacaksın? Fayların taşınması mümkün değil. Bütün Afrika'yı bir yere götürmen lazım. Deprem yapan faylar hakkında konuşuyoruz. Mini mini faylar da var. Onları çakılın içinde de görüyorsun. Onları al cebine götür. Onlar deprem yapmıyor."

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, Şengör'e soru sorduğu iddia edilen kişinin bir gün önce soruyu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak "Yarın Celal Şengör'e derste bu soruyu sorarım" dediği görüldü. Aynı kişi, daha sonra da "Soruldu" diyerek yeni bir paylaşımda daha bulundu.

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