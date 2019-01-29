Celal Şengör: İnsanları gömmek aptalca

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" ifadesini kullanmıştı. Şengör, tartışmaların ardından yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını söylemişti.
Bu kez Kanal D Ana Haber'e konuşan Şengör, geri adım atmadı ve sözlerinin arkasında olduğunun altını çizdi. Şengör, ''Organlarım bir dangalağa gidecekse, onun yerine bütün insanlığa faydalı olacak bir işe gitmesini tercih ederim'' şeklinde konuştu.
'İNSANLARI GÖMMEK APTALCA'
İnsanların gömülmesine karşı olduğunu söyleyen Şengör, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Aynı zamanda cesetlerin yakılmasına da karşı olduğunu söyleyen Şengör, "Ben doğru bulmuyorum bunları. Hatta aptalca buluyorum. Kullanın, yedek parça" derken şu ifadeleri kullandı:
"Mezara gömülmeyi doğru bulmuyorum. Mesela annem öleli kaç sene oldu. Gitmedim bir daha. Niye gideyim, ne var orada yahu karbondan başka? Toprak ve karbon…"
'İSKELETİM MÜMKÜNSE BİR SINIFTA KULLANILSIN'
Bütün vücudunu araştırılması için bağışlayacağını söyleyen Şengör, ''İskeletimi bile bağışlıyorum. Mümkünse iskeletim bir sınıfta kullanılsın'' ifadelerini kullandı.
7 aylık kabus: Hayatımız karardı!
CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 8 yorum