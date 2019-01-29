Celal Şengör: İnsanları gömmek aptalca

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" ifadesini kullanmıştı. Şengör, tartışmaların ardından yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını söylemişti.

Bu kez Kanal D Ana Haber'e konuşan Şengör, geri adım atmadı ve sözlerinin arkasında olduğunun altını çizdi. Şengör, ''Organlarım bir dangalağa gidecekse, onun yerine bütün insanlığa faydalı olacak bir işe gitmesini tercih ederim'' şeklinde konuştu.

'İNSANLARI GÖMMEK APTALCA'

İnsanların gömülmesine karşı olduğunu söyleyen Şengör, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Aynı zamanda cesetlerin yakılmasına da karşı olduğunu söyleyen Şengör, "Ben doğru bulmuyorum bunları. Hatta aptalca buluyorum. Kullanın, yedek parça" derken şu ifadeleri kullandı:

"Mezara gömülmeyi doğru bulmuyorum. Mesela annem öleli kaç sene oldu. Gitmedim bir daha. Niye gideyim, ne var orada yahu karbondan başka? Toprak ve karbon…"

'İSKELETİM MÜMKÜNSE BİR SINIFTA KULLANILSIN'



Bütün vücudunu araştırılması için bağışlayacağını söyleyen Şengör, ''İskeletimi bile bağışlıyorum. Mümkünse iskeletim bir sınıfta kullanılsın'' ifadelerini kullandı.

