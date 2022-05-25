Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaların ardından gündem oldu. HZ. İbrahim ile HZ. Musa'ya ilişkin bilgileri işaret eden ünlü jeolog "Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok" ifadesini kullandı. Peki Celal Şengör kimdir? HZ. İbrahim ve HZ. Musa ile ilgili konuşan Celal Şengör nereli ve kaç yaşında? Hangi okul mezunu? Ünlü ismin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Celal Şengöre 24 Mart 1955’te Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu.

Celal Şengör'ün tam adı Ali Mehmet Celâl Şengör'dür.

Türk akademisyen, jeolog ve bilim insanı Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapmaktadır.

CELAL ŞENGÖR HANGİ OKUL MEZUNU?

Celal Şengör; Robert Koleji'nden den mezun olan Şengör, liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya gitmiştir.

Celal Şengör, 1972'de Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimine başlamış ancak okulun Şengör'e göre kaliteli olmaması nedeniyle 2,5 sene sonra Albany'de bulunan New York Eyalet Üniversitesi Jeoloji bölümüne yatay geçiş yapmıştır.

Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesörü olan Şengör'e Alman Jeoloji Derneği tarafından Gustav Steinmann Madalyası verilmiştir.

Celal Şengör, 1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip olmuştur.

1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükselmiştir.

İleri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilen Şengör, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesi de okuyabildiğini söylemiştir.

