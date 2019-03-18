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Celal Sönmez ve Bursa Valiliği ortaklığı ile spor salonu projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 22:30 | Son Güncelleme

BURSA Valiliği ve Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez’in iş birliğiyle hayat geçirilecek olan İpekçilik Anadolu İmamhatip Lisesi Spor Salonu için protokol imzaları atıldı.  Bursa Valiliği ile Sönmez Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, İpekçilik Anadolu İmamhatip Lisesi içerisinde yapılacak olan spor salonu için bir araya geldi.

Celal Sönmez ve Bursa Valiliği ortaklığı ile spor salonu projesi

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-BURSA Valiliği ve Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez’in iş birliğiyle hayat geçirilecek olan İpekçilik Anadolu İmamhatip Lisesi Spor Salonu için protokol imzaları atıldı.
Bursa Valiliği ile Sönmez Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, İpekçilik Anadolu İmamhatip Lisesi içerisinde yapılacak olan spor salonu için bir araya geldi. Protokol imza törenine AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’da katıldı.
'4 BUÇUK MİLYON LİRALIK KATKI'
Bursa Valisi Yakup Canbolat, "İpekçilik Anadolu İmamhatip Lisesi'nde kapalı bir spor salonu kazandırılması için vatansever vatandaş aranıyordu. İş adamı Celal Sönmez de bu işe gönüllü oldu. Devam eden proje kapsamında 4.5 milyon liralık kapalı spor salonuyla katkıda bulundu" dedi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Celal Sönmez’in eğitim konusunda katkısının büyük olduğunu belirterek Sönmez ailesine teşekkür etti.
'SAĞLAM KAFA SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR'
Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ise "Benden önce ailem ve aile fertlerim bunları vazife olarak görürüz, severek katkıda bulunuruz. Eğitim ve sağlık alanındaki istenilenler adeta miras gibi ve vasiyet gibi. Bana devam ettirme şansını verdiği için çok teşekkür ederim. Sağlık, spor ve eğitim konusu, öncelikli konumuz arasında seve seve yaparız. Gençler, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur prensibiyle iyi eğitim alacaklar” ifadelerini kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Celal Sönmez’in yaptığı katkılarla bilinen bir iş adamı olduğunu vurgularak, teşekkür etti.

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Celal Sönmez ve Bursa Valiliği ortaklığı ile spor salonu projesiCelal Sönmez ve Bursa Valiliği ortaklığı ile spor salonu projesiCelal Sönmez ve Bursa Valiliği ortaklığı ile spor salonu projesi

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