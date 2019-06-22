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Celal Uzunkaya’dan yaralı polislere anlamlı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 22:07 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çeşitli sebeplerle yaralanan polis memurlarını ziyaret etti.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören, görev harici geçirdiği bir kazada ve görev esnasında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çeşitli sebeplerle yaralanan polis memurlarını ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören, görev harici geçirdiği bir kazada ve görev esnasında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, ilk olarak rahatsızlığı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Emekli Emniyet Müdürü Şükrü Yetimoğlu’nu Ankara’da bulunan evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Uzunkaya, daha sonra görev istirahatli iken Gaziantep istikameti Nizip karayolunda geçirdiği trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Mehmet Cesur’u evinde ziyaret etti. Buradan ayrılan Uzunkaya, son olarak Suriye’nin Azez bölgesinde bulunan bir emniyet binasına önceden tuzaklanmış bir bombanın patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Komiser Yardımcısı Harun Tan’ı ziyaret ederek yaralı Komiser Yardımcısı Harun Tan’ın durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

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