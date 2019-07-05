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Çelebi Mehmed tahta çıkışının 606'ncı yıl dönümünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Padişah'ın, Fetret Devri'ni sonlandırarak tahta çıkmasının 606'ncı yıl dönümü dolayısıyla türbesinin de bulunduğu Yeşil Külliyesi'nde Yıldırım Belediyesince anma etkinliği düzenlendi

Osmanlı Devleti'nin 5'inci padişahı Çelebi Mehmed, 11 yıl süren Fetret Devri'ni sona erdirerek tahta çıkmasının 606'ıncı yıl dönümünde Bursa'daki türbesinde anıldı.

Yıldırım Belediyesince "İkinci Diriliş Haftası" etkinlikleri kapsamında organize edilen program, Çelebi Mehmed'in yaptırdığı ve türbesinin de bulunduğu Yeşil Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çelebi Mehmed'in tahta çıkış tarihi olan 5 Temmuz 1413'ü "Osmanlı'nın ikinci dirilişi" olarak gördüklerini ve bundan dolayı anma programı düzenlediklerini söyledi.

"İkinci Diriliş Haftası"nın 15 Temmuz'da sona ereceğini belirten Yılmaz, "Kurtuluş Savaşı sonrası yine 'ikinci diriliş günü' özelliği taşıyan 15 Temmuz'a kadar geçen süreyi, etkinlikler zinciriyle şehrimize ve ülkemize kazandırmaya karar verdik. İnşallah 'İkinci Diriliş Haftası' adıyla çok daha zengin kutlamalar ve anma programları gerçekleştireceğiz." dedi.

Yılmaz, Çelebi Mehmed'in dağılma sürecine giren Osmanlı Devleti'ni yeniden tek bayrak altında birleştirdiğini hatırlattı.

Padişahın, ilim ve irfanın derinliği ile nal ve kılıç seslerini kendi bünyesinde harmanladığını vurgulayan Yılmaz, "Yalnızca bir dönem için değil belki de bir devir için diriliş ruhunun ne demek olduğunu kendi şahsında abideleştirmiştir." diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan da Çelebi Mehmed ve hükümdarlığı döneminde yaşananlara ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından, Çelebi Mehmed'in kabri başında dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'yi ziyarete gelen turistlerin de izlediği programa katılanlara şerbet ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çelebi Mehmed osmanlı

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