Çelebi Mehmed tahta çıkışının 606'ncı yıl dönümünde anıldı

Osmanlı Devleti'nin 5'inci padişahı Çelebi Mehmed, 11 yıl süren Fetret Devri'ni sona erdirerek tahta çıkmasının 606'ıncı yıl dönümünde Bursa'daki türbesinde anıldı.

Yıldırım Belediyesince "İkinci Diriliş Haftası" etkinlikleri kapsamında organize edilen program, Çelebi Mehmed'in yaptırdığı ve türbesinin de bulunduğu Yeşil Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çelebi Mehmed'in tahta çıkış tarihi olan 5 Temmuz 1413'ü "Osmanlı'nın ikinci dirilişi" olarak gördüklerini ve bundan dolayı anma programı düzenlediklerini söyledi.

"İkinci Diriliş Haftası"nın 15 Temmuz'da sona ereceğini belirten Yılmaz, "Kurtuluş Savaşı sonrası yine 'ikinci diriliş günü' özelliği taşıyan 15 Temmuz'a kadar geçen süreyi, etkinlikler zinciriyle şehrimize ve ülkemize kazandırmaya karar verdik. İnşallah 'İkinci Diriliş Haftası' adıyla çok daha zengin kutlamalar ve anma programları gerçekleştireceğiz." dedi.

Yılmaz, Çelebi Mehmed'in dağılma sürecine giren Osmanlı Devleti'ni yeniden tek bayrak altında birleştirdiğini hatırlattı.