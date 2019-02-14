HABER

Çelebi: "Türkiye dış ticaretinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği yönetimini makamında kabul etti.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği yönetimini makamında kabul etti.

Çelebi: "Türkiye dış ticaretinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği yönetimini makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği yönetimini makamında kabul etti. Topçu, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Aslıhan Çelebi ve Danışma Kurulu Üyeleri Atilla Şahin, Süleyman Yolcu ve Gökhan Fikirli’den ülke dış ticaretinde yaşanan gelişmeler, sorunlar ve çözümleri konusunda bilgi aldı. Dernek başkanlarını ve yönetimlerini milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Topçu, "Devletlerin ve toplumların gelişmişlik ve yüksek demokrasiye sahip olma seviyesinin ölçüsü olan sivil toplum kuruluşlarımız bu alanlarda hayatımıza önemli katkılar sağlıyorlar. STKlarımız ekonomiden kültüre ve sosyal hayatta, birliğe ve yardımlaşmaya katkı sağlamanın yanında, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan nesillerin yetişmesine, aynı zamanda vatandaşlarımızın bilinçlenmesine de önemli katkılar sağlıyorlar. STK’larımızın çalışmalarında veya sorunlarının çözümünde her zaman yanlarındayım” diye belirtti.

"Türkiye dış ticaretinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlıyoruz"
Gümrük müşavirliği mesleğini tanımlayan Aslıhan Çelebi ise "Gümrük müşavirleri Cumhuriyetten önce 01 Temmuz 1909 tarihinde yürürlüğe giren talimatname ile kurulan ilk belgeli meslek grubudur. 2000 yılında Gümrük Kanunu ile Gümrük Komisyonculuğu olan meslek adı Gümrük Müşavirliği olarak değişmiştir. Şu anda da Tüm Türkiye’de Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin’de bulunan Gümrük Müşavirleri Derneklerine bağlı beyaz yakalı 100.000 kişi aileleri ile birlikte 500.000 kişi olan, Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 92’sinin beyanını yapan, çok göz önünde olmayan ancak özellikle ihracat işlemlerinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlayan meslek mensuplarıyız” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin son yıllarda dış ticaret alanında çok önemli aşamalar kaydettiğini belirten Çelebi, "Ülkemizde 2023 yılı için iddialı hedefler ortaya konmuştur. Gümrük müşavirlerinin bugünkü örgütlenme biçiminin bu hedeflerle uyumlu hale getirilmesiyle ilgili girişimlerimizi ve elde ettiğimiz verileri Başdanışmanımız Yalçın Topçu’ya ilettik. Bizi kabul ettikleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” diye belirtti.

Çelebi:

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Evlilikleri yarım asrı geçen çiftler bir aradaEvlilikleri yarım asrı geçen çiftler bir arada
Kınık ve Bergama'da kar yağışıKınık ve Bergama'da kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Olmaz olsun böyle anne-baba! Engelli öz kızına tecavüz edip, doğan bebekleri öldürdü

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.