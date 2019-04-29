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Çelebi Yer Hizmetler: İşten çıkartılmadı, destek vermeye devam ediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 22:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'nda İstanbul-Bodrum seferi öncesi kadın yolcu F.E.E ile yer hizmeti personel T.S ile arasında uçağın rötar yaptığı gerekçesiyle hakaretlere varan tartışma yaşandı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Havalimanı'nda İstanbul-Bodrum seferi öncesi kadın yolcu F.E.E ile yer hizmeti personel T.S ile arasında uçağın rötar yaptığı gerekçesiyle hakaretlere varan tartışma yaşandı. Son günlerde yer hizmeti personeli T.S'nin işten çıkartıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yapan Çelebi Yer Hizmetleri, "Şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir" diye bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen rötar kavgasının yansımaları devam ediyor. Çelebi Yer Hizmetleri A.Ş tarafından yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığının hatırlatılarak şu cümleler yer aldı:

"24.04.2019 tarihinde gerçekleşen olaya istinaden Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde çalışanımız 26.04.2019 Cuma günü ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne davet edilmiş CBK. 243 Madde çerçevesinde ifadesi alınarak olaya adı karışan kişiden şikayetçi olmuştur."

TÜM PAYDAŞ ŞİRKETLER HAREKETE GEÇTİ

Havalimanı çalışanları ile yolcular arasında yaşanan bu diyalogların önüne geçmek için önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"Bu konuda çalışanımıza her türlü destek sağlanmış olup, şirketimiz ayrıca yolcular ile havalimanında çalışan kişilerin karşı karşıya kalmalarını önleyecek tedbirlerin daha geniş bir perspektif ile tüm havalimanı kullanıcılarını kapsayacak şekilde ele anılması gerektiği kanısındadır. Bu amaçla şirketimiz, havalimanında görev yapan tüm paydaş şirketler ile iş birliği çabalarını harekete geçirmiştir."

PERSONELE DESTEK AÇIKLAMASI

Son günlerde yer hizmeti personeli T.S'nin işten çıkartıldığı iddialarını da yalanlayan açıklamada, "Adı geçen personelimizin bu olayla ilgili olarak şirketimizle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonlar hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamış olup, şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir" denildi.

OLAY NASIL GELİŞMİŞTİ

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a uçuşu planlanan KK-42 sefer sayılı Atlasglobal Havayolları'na ait tarifeli uçak, bir önceki seferinden geç geldi. 35 dakikayı bulan gecikme nedeniyle uçağın yolcularından F.F.E, Çelebi Hava Servisi'nde görevli T.S'ye ağır hakaretlerde bulunmuştu. O anlar, başka bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansımıştı.

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