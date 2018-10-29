HABER

Çelenk töreni için evden çıktı, 550 kilometre uzakta bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 16:29 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine katılmak üzere dün sabah evden ayrılan ancak dönmeyen 6'ncı sınıf öğrencisi R.T.

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine katılmak üzere dün sabah evden ayrılan ancak dönmeyen 6'ncı sınıf öğrencisi R.T. (12), yaklaşık 15 saat sonra 550 kilometre uzaklıktaki Uşak'ın Banaz ilçesinde bulundu. Otostop çeken küçük kızın, annesiyle görüşeceğini söyleyerek bindiği araçla Banaz'a kadar gittiği iddia edildi.
Sungurlu ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi R.T., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine katılmak üzere dün saat 08.30 sıralarında evinden ayrıldı. Ancak R.T., eve dönmedi. Çocuğun evine dönmemesi üzerine ailesi Sungurlu İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. R.T.'nin bulunması için özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda R.T., 15 saat sonra gece saat 23.30 sıralarında Çorum'a yaklaşık 550 kilometre uzaklıktaki Uşak'ın Banaz ilçesinde polis uygulama noktasında, bir araçta yolculuk ederken bulundu. Polise ifade veren R.T.'nin, otostop çekerek bindiği aracın sürücüsüne, babasıyla annesinin ayrı yaşadığını anlatıp, annesiyle görüşmek üzere Banaz'a gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Yapılan araştırmada, çocuğun anne ve babasının ayrı olmadığı belirlendi. Çorum'a getirilen R.T. ailesine teslim edildi. Polis, araç sürücüsünün de ifadesine başvurdu.

PARTNERKaradeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!
Hırsızlık şüphelisi, kamerayı fark edince marketi yaktıHırsızlık şüphelisi, kamerayı fark edince marketi yaktı
Üniversite kampüsünde şüpheli paket alarmıÜniversite kampüsünde şüpheli paket alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.