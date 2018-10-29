Çelenk töreni için evden çıktı, 550 kilometre uzakta bulundu

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine katılmak üzere dün sabah evden ayrılan ancak dönmeyen 6'ncı sınıf öğrencisi R.T. (12), yaklaşık 15 saat sonra 550 kilometre uzaklıktaki Uşak'ın Banaz ilçesinde bulundu. Otostop çeken küçük kızın, annesiyle görüşeceğini söyleyerek bindiği araçla Banaz'a kadar gittiği iddia edildi.

Sungurlu ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi R.T., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine katılmak üzere dün saat 08.30 sıralarında evinden ayrıldı. Ancak R.T., eve dönmedi. Çocuğun evine dönmemesi üzerine ailesi Sungurlu İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. R.T.'nin bulunması için özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda R.T., 15 saat sonra gece saat 23.30 sıralarında Çorum'a yaklaşık 550 kilometre uzaklıktaki Uşak'ın Banaz ilçesinde polis uygulama noktasında, bir araçta yolculuk ederken bulundu. Polise ifade veren R.T.'nin, otostop çekerek bindiği aracın sürücüsüne, babasıyla annesinin ayrı yaşadığını anlatıp, annesiyle görüşmek üzere Banaz'a gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Yapılan araştırmada, çocuğun anne ve babasının ayrı olmadığı belirlendi. Çorum'a getirilen R.T. ailesine teslim edildi. Polis, araç sürücüsünün de ifadesine başvurdu.

