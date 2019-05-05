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'Celestyal Crystal', Kuşadası'na 980 turist getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, bu sabah demirleyen Hollanda bandıralı 'Koningsdam'ın ardından bugün öğle saatlerinde gelen Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Crystal' da büyük bölümü ABD'li ve İngiliz 980 yolcu getirdi.

'Celestyal Crystal', Kuşadası'na 980 turist getirdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, bu sabah demirleyen Hollanda bandıralı 'Koningsdam'ın ardından bugün öğle saatlerinde gelen Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Crystal' da büyük bölümü ABD'li ve İngiliz 980 yolcu getirdi.
Bugün saat 13.00 sıralarında 980 yolcu ve 406 mürettebatıyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan 25 bin 611 groston ağırlığında, 162 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki 'Celestyal Crystal' yolcu gemisinden inen turistler, yağmurlu havaya rağmen İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katıldı. Tur programına katılmayan yolcular Kuşadası çarşılarına yöneldi. 'Celestyal Crystal' akşam saatlerinde Yunan adaları turuna devam etmek için Kuşadası Limanı'ndan ayrılacak.

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