Çelik: "(AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın sözleri) İtiraz sürecinin Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir."
Çelik: "(AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın sözleri) İtiraz sürecinin Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir."
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